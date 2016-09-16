Лундквист - в воротах Швеции на матч с Россией

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг сообщил, что решение по составу на матч Кубка мира с командой России еще не принято. Однако, по его словам, ворота "Тре Крунур" будет защищать Хенрик Лундквист. Встреча пройдет в воскресенье.

– Решения по составу на матч с россиянами пока нет, на данный момент гарантированно сыграет только Лундквист, – цитирует "Р-Спорт" Гренборга. – Выбор сделать будет, с одной стороны, сложно, с другой – нет, потому что самое главное – мы определились с тем, как будем строить свою игру. Нет, я ни о чем не беспокоюсь в преддверии первого матча, просто жду этого нового опыта. Если мы все сделаем правильно, у нас будет отличный шанс победить сборную России.

Я не думаю о будущем, в голове мысли только о Кубке мира, поэтому не готов сказать, мечтаю ли однажды поработать в Национальной хоккейной лиге.