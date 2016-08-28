Лундквист показал шлем, в котором будет играть на Кубке мира

Вратарь сборной Швеции Хенрик Лундквист представил свой новый шлем, в котором он будет выступать на Кубке мира. Лундквист играет в НХЛ за "Нью-Йорк Рейнджерс" с 2005 года.

Напомним, что сборная Швеции попала в одну группу с командами России, Финляндии и Северной Америки (до 23 лет). Со сборной России шведы сыграют 18 сентября в 22:00 по московскому времени.