Лундквист показал шлем, в котором будет играть на Кубке мира

Вратарь сборной Швеции Хенрик Лундквист представил свой новый шлем, в котором он будет выступать на Кубке мира. Лундквист играет в НХЛ за "Нью-Йорк Рейнджерс" с 2005 года.
Напомним, что сборная Швеции попала в одну группу с командами России, Финляндии и Северной Америки (до 23 лет). Со сборной России шведы сыграют 18 сентября в 22:00 по московскому времени.
1 week to go, then we start.. Sweden meets New York in this one.. #WorldCup pic.twitter.com/BuyEQk69tZ– Henrik Lundqvist (@HLundqvist30) 28 августа 2016 г.