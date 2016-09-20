05:04 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Лундквист может не сыграть с Финляндией

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Участие вратаря сборной Швеции Хенрика Лундквиста в матче группового турнира Кубка мира с Финляндией находится под вопросом. Голкипер пропускал игру с Россией (2:1) из-за простуды. Поединок против финнов состоится во вторник, начало – в 22.00 по московскому времени.

– Сегодня я чувствовал себя лучше, – цитирует пресс-служба турнира Лундквиста. – Решение о том, что я не буду играть с Россией было принято совместно с Рикардом Гренборгом (наставник сборной Швеции. – Прим. "СЭ"). Вратарская позиция приносит с собой много ответственности. Нельзя просто так взять и выйти на поле, даже если ты чувствуешь себя просто нормально.

Маркстрем сыграл действительно здорово. Но сегодня мы неплохо потренировались. Посмотрим, как я буду чувствовать себя днем. В итоге тренеры решат, кому из нас играть с Финляндией.

 

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