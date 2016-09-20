01:13 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Леон Драйзайтль: "Крюгер привносит креативность своего мышления в раздевалку"

0
0
0

Нападающий сборной Европы Леон Драйзайтль заявил, что ему повезло забросить решающую шайбу в овертайме матча Кубка мира с Чехией (3:2 ОТ). Также форвард отметил сплоченность своей команды, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР.

– Сегодня мы опять провели очень хороший матч с командной точки зрения, – сказал Драйзайтль. – Любой выход один на один – это 50 на 50. Я решил бросать. Мне повезло. Очень рад играть и забивать на таком уровне.

Крюгер имеет огромный опыт в международном хоккее, и знает, какие команды имеют какие системы. Он привносит эту креативность своего мышления в раздевалку. Мы объединились, каждый из нас знает свою роль, и это очень важно для команды.

Опрос

Кто выиграет Кубок мира-2016 по хоккею?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Кубок мира-2016


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ