Лео Комаров: "Кубок мира может стать моим последним турниром за сборную Финляндии"

Нападающий сборной Финляндии Лео Комаров перед стартовым матчем на Кубке мира против Северной Америки заявил, что предстоящий турнир может стать последним в его карьере на международном уровне. По словам 29-летнего форварда, у него уже есть олимпийская медаль – бронза Сочи-2014.

– Кубок мира может стать для меня последним или одним из последних турниров за сборную, – приводит "Р-Спорт" слова Комарова. – Знаете, я уже много лет играю за сборную, не скажу, что мне пора заканчивать, но нужно брать паузы. Посмотрим, как все получится. Мне очень нравится играть за сборную, но уже просто сил не хватает. Олимпиада в 2018 году? Посмотрим, я ведь уже был на Олимпиаде, где выиграл медаль.

Матч между сборными Финляндии и Северной Америки состоится в ночь с воскресенья на понедельник. Встреча начнется в 03.00 по московскому времени.