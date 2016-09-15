Лаури Марьямяки: "Встреча с Россией на Кубке мира будет тяжелее, чем на ЧМ"

Главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки отметил, что матч группового турнира Кубка мира со сборной России будет тяжелее, нежели на последнем чемпионате мира. Сборные России и Финляндии в последний раз встречались на мировом первенстве-2016 в Москве, где в полуфинале финны выиграли у хозяев со счетом 3:1.

- Если вы имеете в виду полуфинал чемпионата мира весной, то там была совершенно другая игра, учитывая, что она была на европейской площадке, - цитирует ТАСС Марьямяки. - Конечно, тогда мы хорошо сыграли тактически. Нынешняя же игра будет более тяжелой, учитывая такое количество квалифицированных игроков у соперника, что я увидел в игре с Канадой.