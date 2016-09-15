19:44 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Лаури Марьямяки: "Встреча с Россией на Кубке мира будет тяжелее, чем на ЧМ"

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Главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки отметил, что матч группового турнира Кубка мира со сборной России будет тяжелее, нежели на последнем чемпионате мира. Сборные России и Финляндии в последний раз встречались на мировом первенстве-2016 в Москве, где в полуфинале финны выиграли у хозяев со счетом 3:1.

- Если вы имеете в виду полуфинал чемпионата мира весной, то там была совершенно другая игра, учитывая, что она была на европейской площадке, - цитирует ТАСС Марьямяки. - Конечно, тогда мы хорошо сыграли тактически. Нынешняя же игра будет более тяжелой, учитывая такое количество квалифицированных игроков у соперника, что я увидел в игре с Канадой.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3624763

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