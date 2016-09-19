06:34 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Лаури Марьямяки: "Сборная Северной Америки провела впечатляющий матч"

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Главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки после матча группового турнира Кубка мира-2016 с командой Северной Америки (1:4) выразил сожаление по поводу поражения. Специалист отдал должное сопернику.

– На самом деле мы провели хорошее начало, – приводит "Р-Спорт" слова Марьямяки. – Получили два большинства и имели хороший шанс открыть счет. Однако мы ни разу не забили, а во втором периоде допустили слишком много ошибок. Наш соперник выигрывал каждое единоборство, и это определило результат. Они провели впечатляющий матч, это надо признать. Мы будем готовы к матчу во вторник. Каждая игра важна, и мы понимаем это. Постараемся быть максимально сконцентрированными на эту встречу.

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