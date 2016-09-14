Лаури Марьямяки: "Куик доказал, что он - хороший вратарь"

Главный тренер сборной Финляндии Лаури Марьямяки сожалеет, что его команда не сумела провести выставочный матч с США (2:3) на одном уровне. При этом специалист подчеркнул, что в игре финнов было немало хороших моментов.

- В третьем периоде мы сыграли лучше, чем в двух предыдущих, - приводит официальный сайт Кубка мира слова Марьямяки. - К сожалению, нам не удалось провести так весь матч. Игроки знают, что мы должны быть готовы к началу турнира. В этой встрече было немало хороших моментов, но Куик доказал, что он - хороший вратарь.