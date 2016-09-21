Кузнецов сыграл матч с Северной Америкой со включенным микрофоном

Пресс-служба НХЛ вела аудиозапись разговоров нападающего сборной России Евгения Кузнецова во время матча группового турнира Кубка мира против команды Северной Америки (4:3). На свитере форварда был закреплен микрофон, фиксировавший все его реплики. Напомним, Кузнецов стал автором одной из заброшенных шайб в ворота североамериканцев.

Предлагаем вашему вниманию запись переговоров нападающего.