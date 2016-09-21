Кузнецов сыграл матч с Северной Америкой со включенным микрофоном

Пресс-служба НХЛ вела аудиозапись разговоров нападающего сборной России Евгения Кузнецова во время матча группового турнира Кубка мира против команды Северной Америки (4:3). На свитере форварда был закреплен микрофон, фиксировавший все его реплики. Напомним, Кузнецов стал автором одной из заброшенных шайб в ворота североамериканцев.
Предлагаем вашему вниманию запись переговоров нападающего.
mikoff
Давайте ещё! Это круто! И повторы со шлема судей очень интересные
13:53
Санта_Клаус
Сначала Ови, сейчас Кузе. Дайте микрофон Малычу, глядишь, и он с ним забьет))))
13:51
.BattleFish.
Выкладывайте дальше, интересно ребят слушать!)
13:35
.BattleFish.
Makarenok Ребят, переведите, пожалуйста,что Кузя америкосу говорил и судье?---------про судью мало что понял, акцент жуткий у Кузи, но пацанам из СА вроде: сам ты "like that"!)))
13:34
HEAD_SHOT
А че интересно) только мне показалось что игру ведет кузя а не Знарок)
13:27
mortelo
C судьёй каламбур С: *неразборчиво* К: Что? Пустые ворота? С: (я не понял что сказал судья, наверное термин хоккейный - смена при голе? что-то такое) К: Грибы?*пауза* Я люблю мясо средней прожарки. У нас в России нет больших картофелин. (Судья говорит, что бывал в России) К: Да-да больших картофелин Ну короче как-то так.
13:16
Сергей_1979
Знарок вообще имеет отношение к происходящему на площадке,вот что мне интересно))
13:05
Ev_geniy
Вот это отличная идея, интересно смотреть такое видео! гутман, он говорит «something like that?». Видимо тот ему ранее ченить сказал, в духе, «что ты можешь сделать?», он после гола ответил, что «что-то типа этого»
13:03
Спартак_69_
Прикольно:)! Почаще бы так!
13:02
Makarenok
Ребят, переведите, пожалуйста,что Кузя америкосу говорил и судье? Я только понял про большую картошку..но не понял к чему это он :)
12:54
гутман
Сам ты "like ...", не могу понять что Кузя говорит.
12:52
Airton Senna
Терпи, братан!
12:42