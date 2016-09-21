12:12 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Кузнецов сыграл матч с Северной Америкой со включенным микрофоном

0
0
0
12

Пресс-служба НХЛ вела аудиозапись разговоров нападающего сборной России Евгения Кузнецова во время матча группового турнира Кубка мира против команды Северной Америки (4:3). На свитере форварда был закреплен микрофон, фиксировавший все его реплики. Напомним, Кузнецов стал автором одной из заброшенных шайб в ворота североамериканцев.

Предлагаем вашему вниманию запись переговоров нападающего.

Опрос

Выйдет ли сборная России в плей-офф Кубка мира?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Кубок мира-2016


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (12)
Войти, чтобы оставить комментарий

mikoff

Давайте ещё! Это круто! И повторы со шлема судей очень интересные

13:53

Санта_Клаус

Сначала Ови, сейчас Кузе. Дайте микрофон Малычу, глядишь, и он с ним забьет))))

13:51

.BattleFish.

Выкладывайте дальше, интересно ребят слушать!)

13:35

.BattleFish.

Makarenok Ребят, переведите, пожалуйста,что Кузя америкосу говорил и судье?---------про судью мало что понял, акцент жуткий у Кузи, но пацанам из СА вроде: сам ты "like that"!)))

13:34

HEAD_SHOT

А че интересно) только мне показалось что игру ведет кузя а не Знарок)

13:27

mortelo

C судьёй каламбур С: *неразборчиво* К: Что? Пустые ворота? С: (я не понял что сказал судья, наверное термин хоккейный - смена при голе? что-то такое) К: Грибы?*пауза* Я люблю мясо средней прожарки. У нас в России нет больших картофелин. (Судья говорит, что бывал в России) К: Да-да больших картофелин Ну короче как-то так.

13:16

Сергей_1979

Знарок вообще имеет отношение к происходящему на площадке,вот что мне интересно))

13:05

Ev_geniy

Вот это отличная идея, интересно смотреть такое видео! гутман, он говорит «something like that?». Видимо тот ему ранее ченить сказал, в духе, «что ты можешь сделать?», он после гола ответил, что «что-то типа этого»

13:03

Спартак_69_

Прикольно:)! Почаще бы так!

13:02

Makarenok

Ребят, переведите, пожалуйста,что Кузя америкосу говорил и судье? Я только понял про большую картошку..но не понял к чему это он :)

12:54

гутман

Сам ты "like ...", не могу понять что Кузя говорит.

12:52

Airton Senna

Терпи, братан!

12:42

Материалы других СМИ



Материалы других СМИ