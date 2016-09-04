Кундратек и Бирнер выступят на Кубке мира за сборную Чехии?

Два игрока из КХЛ, а именно защитник "Слована" Томаш Кундратек и нападающий "Трактора" Михал Бирнер выступят на Кубке мира за сборную Чехии, утверждает Hokej.cz. В национальной команде они заменят защитника "Филадельфии" Радко Гудаса и нападающего "Сан-Хосе" Томаша Гертла. Последние не смогут сыграть из-за травмы.

Отмечается, что кандидатура Кундратека уже утверждена, а насчет Бирнера еще предстоит принять окончательное решение. Напомним, Кубок мира пройдет с 17 сентября по 1 октября в Торонто. Чехия в групповом турнире сыграет со сборной Европы, а также командами Канады и США.