23:37 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Кучеров – третий из вызванных на КМ нападающих, кто забил в первом матче за сборную

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В дебютном для себя матче за сборную России против Чехии Никита Кучеров открыл счет голам за национальную команду. Из нападающих, включенных Олегом Знарком в состав на Кубок мира, отметиться заброшенной шайбой в первом матче удалось лишь троим. До Кучерова подобное удавалось только Евгению Малкину в финале Еврохоккейтура с шведами и Евгению Дадонову в товарищеском матч с австрийцами. Дольше всех первого гола ждал Николай Кулемин – восемь матчей. (Кирилл БУРДАКОВ)

Первые голы за сборную нападающих сборной России на КМ

Игрок

Дата

Турнир

Соперник

Номер матча

Евгений МАЛКИН

22.04.2005

Еврохоккейтур

Швеция – 2:1

1

Евгений ДАДОНОВ

10.09.2009

Товарищеский матч

Австрия – 8:1

1

Никита КУЧЕРОВ

08.09.2016

Товарищеский матч

Чехия – 4:3

1

Евгений КУЗНЕЦОВ

12.12.2011

Еврохоккейтур

Швеция – 2:6

2

Иван ТЕЛЕГИН

13.02.2016

Еврохоккейтур

Чехия – 4:2

2

Павел ДАЦЮК

31.08.2000

Еврохоккейтур

Финляндия – 3:4

4

Александр ОВЕЧКИН

07.09.2003

Еврохоккейтур

Чехия – -6:3

4

Артемий ПАНАРИН

10.04.2011

Европейский вызов

Швейцария – 4:5

4

Вадим ШИПАЧЕВ

10.04.2011

Еврохоккейтур

Швейцария – 4:5

7

Артем АНИСИМОВ

13.05.2010

Чемпионат мира

Белоруссия – 3:1

8

Владимир ТАРАСЕНКО 

08.04.2011

Европейский вызов

Швейцария – 2:4

8

Николай КУЛЕМИН

14.05.2006

Чемпионат мира

Швейцария – 6:3

9

 

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