Кучеров – третий из вызванных на КМ нападающих, кто забил в первом матче за сборную

В дебютном для себя матче за сборную России против Чехии Никита Кучеров открыл счет голам за национальную команду. Из нападающих, включенных Олегом Знарком в состав на Кубок мира, отметиться заброшенной шайбой в первом матче удалось лишь троим. До Кучерова подобное удавалось только Евгению Малкину в финале Еврохоккейтура с шведами и Евгению Дадонову в товарищеском матч с австрийцами. Дольше всех первого гола ждал Николай Кулемин – восемь матчей. (Кирилл БУРДАКОВ)

Первые голы за сборную нападающих сборной России на КМ Игрок Дата Турнир Соперник Номер матча Евгений МАЛКИН 22.04.2005 Еврохоккейтур Швеция – 2:1 1 Евгений ДАДОНОВ 10.09.2009 Товарищеский матч Австрия – 8:1 1 Никита КУЧЕРОВ 08.09.2016 Товарищеский матч Чехия – 4:3 1 Евгений КУЗНЕЦОВ 12.12.2011 Еврохоккейтур Швеция – 2:6 2 Иван ТЕЛЕГИН 13.02.2016 Еврохоккейтур Чехия – 4:2 2 Павел ДАЦЮК 31.08.2000 Еврохоккейтур Финляндия – 3:4 4 Александр ОВЕЧКИН 07.09.2003 Еврохоккейтур Чехия – -6:3 4 Артемий ПАНАРИН 10.04.2011 Европейский вызов Швейцария – 4:5 4 Вадим ШИПАЧЕВ 10.04.2011 Еврохоккейтур Швейцария – 4:5 7 Артем АНИСИМОВ 13.05.2010 Чемпионат мира Белоруссия – 3:1 8 Владимир ТАРАСЕНКО 08.04.2011 Европейский вызов Швейцария – 2:4 8 Николай КУЛЕМИН 14.05.2006 Чемпионат мира Швейцария – 6:3 9