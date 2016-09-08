Кучеров – третий из вызванных на КМ нападающих, кто забил в первом матче за сборную

В дебютном для себя матче за сборную России против Чехии Никита Кучеров открыл счет голам за национальную команду. Из нападающих, включенных Олегом Знарком в состав на Кубок мира, отметиться заброшенной шайбой в первом матче удалось лишь троим. До Кучерова подобное удавалось только Евгению Малкину в финале Еврохоккейтура с шведами и Евгению Дадонову в товарищеском матч с австрийцами. Дольше всех первого гола ждал Николай Кулемин – восемь матчей. (Кирилл БУРДАКОВ)
|
Первые голы за сборную нападающих сборной России на КМ
|
Игрок
|
Дата
|
Турнир
|
Соперник
|
Номер матча
|
Евгений МАЛКИН
|
22.04.2005
|
Еврохоккейтур
|
Швеция – 2:1
|
1
|
Евгений ДАДОНОВ
|
10.09.2009
|
Товарищеский матч
|
Австрия – 8:1
|
1
|
Никита КУЧЕРОВ
|
08.09.2016
|
Товарищеский матч
|
Чехия – 4:3
|
1
|
Евгений КУЗНЕЦОВ
|
12.12.2011
|
Еврохоккейтур
|
Швеция – 2:6
|
2
|
Иван ТЕЛЕГИН
|
13.02.2016
|
Еврохоккейтур
|
Чехия – 4:2
|
2
|
Павел ДАЦЮК
|
31.08.2000
|
Еврохоккейтур
|
Финляндия – 3:4
|
4
|
Александр ОВЕЧКИН
|
07.09.2003
|
Еврохоккейтур
|
Чехия – -6:3
|
4
|
Артемий ПАНАРИН
|
10.04.2011
|
Европейский вызов
|
Швейцария – 4:5
|
4
|
Вадим ШИПАЧЕВ
|
10.04.2011
|
Еврохоккейтур
|
Швейцария – 4:5
|
7
|
Артем АНИСИМОВ
|
13.05.2010
|
Чемпионат мира
|
Белоруссия – 3:1
|
8
|
Владимир ТАРАСЕНКО
|
08.04.2011
|
Европейский вызов
|
Швейцария – 2:4
|
8
|
Николай КУЛЕМИН
|
14.05.2006
|
Чемпионат мира
|
Швейцария – 6:3
|
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