Кори Шнайдер: "После двух матчей с Канадой примерно поняли, чего ожидать на Кубке мира"

Голкипер сборной США Кори Шнайдер подчеркнул, что после двух выставочных матчей с Канадой команда поняла, чего ждать на Кубке мира-2016. Американцы взяли верх в первой встрече со счетом 4:2 и уступили во второй со счетом 2:5. Кубок мира стартует 17 сентября.

– На такой ранней стадии тяжело начинать с двух матчей за два дня, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Шнайдера. – Мы играли против Канады, вероятно лучшей командой турнира, так что мы примерно поняли, чего ожидать. После старта турнира уже будет поздно удивляться. Мы встретимся с ними на групповом этапе, так что было полезно увидеть их в действии. Но вообще мне кажется, что наша команда сопоставима с ними по уровню таланта и игре. В матчах с ними мы почувствовали интенсивность хоккея, играли как в плей-офф. Мне кажется, первая игра с ними прошла в очень высоком темпе, во второй все действовали более вяло. Но игра против лучших готовит тебя лучше.