Кори Перри: "Знали, что Бобровский проведет невероятный матч"

Нападающий сборной Канады Кори Перри подчеркнул: его команда была уверена, что российский голкипер Сергей Бобровский проведет отличный матч в полуфинале Кубка мира. В ночь на воскресенье по московскому времени сборная России уступила канадцам со счетом 3:5. Бобровский отразил 42 броска по своим воротам.

– Невероятный матч провел Бобровский, – приводит "Р-Спорт" слова Перри. – Первый период (в его исполнении) отличный. Мы знали, что он проведет отличный матч, старались больше и больше бросать. Мой гол? Я даже не понял, как сам себе подыграл шайбу.