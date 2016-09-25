06:44 25 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Кори Перри: "Знали, что Бобровский проведет невероятный матч"

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Нападающий сборной Канады Кори Перри подчеркнул: его команда была уверена, что российский голкипер Сергей Бобровский проведет отличный матч в полуфинале Кубка мира. В ночь на воскресенье по московскому времени сборная России уступила канадцам со счетом 3:5. Бобровский отразил 42 броска по своим воротам.

– Невероятный матч провел Бобровский, – приводит "Р-Спорт" слова Перри. – Первый период (в его исполнении) отличный. Мы знали, что он проведет отличный матч, старались больше и больше бросать. Мой гол? Я даже не понял, как сам себе подыграл шайбу.

Дополнительная информация

http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160925/1096157729.html

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