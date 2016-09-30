13:54 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Кори Перри повторил уникальное достижение Нидермайера

0
0
0
2

Нападающий "Анахайма" Кори Перри, выиграв Кубок мира-2016 в составе сборной Канады, повторил достижение легендарного защитника Скотта Нидермайера, информирует TSN. 31-летний форвард побеждал на каждом крупном североамериканском и международном турнире. Как и Нидермайер, Перри выигрывал Мемориальный кубок, Кубок мира, чемпионат мира, молодежный чемпионат мира, Олимпиаду и Кубок Стэнли. Таким образом, таких хоккеистов в истории стало двое.

0
0
0
Материалы сюжета: Кубок мира-2016


Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

US46

А для Кадыра - Великолепная восьмёрка.)

14:15

.BattleFish.

а если убрать Мемориальный кубок то таких людей становится семеро, Великолепная семерка!

14:08

Материалы других СМИ



Материалы других СМИ