Кори Перри повторил уникальное достижение Нидермайера

Нападающий "Анахайма" Кори Перри, выиграв Кубок мира-2016 в составе сборной Канады, повторил достижение легендарного защитника Скотта Нидермайера, информирует TSN. 31-летний форвард побеждал на каждом крупном североамериканском и международном турнире. Как и Нидермайер, Перри выигрывал Мемориальный кубок, Кубок мира, чемпионат мира, молодежный чемпионат мира, Олимпиаду и Кубок Стэнли. Таким образом, таких хоккеистов в истории стало двое.