Кори Перри: "Ничуть не удивлен выступлением сборной Европы на Кубке мира"

Форвард сборной Канады Кори Перри подчеркнул, что не удивлен хорошим выступлением сборной Европы на Кубке мира. Во вторник канадцы добились победы над сборной США со счетом 4:2 и гарантировали себе выход в полуфинал турнира, также из этой группы вышла сборная Европы.

– Удивлен ли их выступлением? Ничуть, у них хорошая группа ребят, они стали командой, играют друг за друга, – приводит "Р-Спорт" слова Перри. – Нас ждет очень интересный матч завтра, нужно быть хорошо подготовленным, думать о своей игре, действовать быстро и делать правильные вещи на льду.