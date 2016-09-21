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Кори Перри: "Ничуть не удивлен выступлением сборной Европы на Кубке мира"

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Форвард сборной Канады Кори Перри подчеркнул, что не удивлен хорошим выступлением сборной Европы на Кубке мира. Во вторник канадцы добились победы над сборной США со счетом 4:2 и гарантировали себе выход в полуфинал турнира, также из этой группы вышла сборная Европы.

– Удивлен ли их выступлением? Ничуть, у них хорошая группа ребят, они стали командой, играют друг за друга, – приводит "Р-Спорт" слова Перри. – Нас ждет очень интересный матч завтра, нужно быть хорошо подготовленным, думать о своей игре, действовать быстро и делать правильные вещи на льду.

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