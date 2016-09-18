Коннор Макдэвид: "Сборная Северной Америки способна удивить соперников на Кубке мира"

Центральный нападающий сборной Северной Америки Коннор Макдэвид перед стартовым матчем на Кубке мира против сборной Финляндии подчеркнул, что в команде много талантливых игроков, обладающих высокой скоростью. По словам канадца, молодые североамериканские хоккеисты способны преподнести сюрпризы своим соперникам.

– Регламент турнира для всех одинаков, – цитирует Sportsnet Макдэвида. – В этом году я приступил к регулярным тренировкам на месяц раньше обычного, поэтому на данный момент нахожусь в хорошей физической форме.

В нашей команде хватает молодых талантливых игроков, обладающих высокими скоростными данными. Все мы, конечно, с нетерпением и определенным волнением ждем начала турнира. Считаю, что мы способны удивить соперников на Кубке мира.

Канадские хоккеисты знают друг друга очень хорошо, многие из нас выросли в одной системе подготовки. К примеру, некоторое время я играл с Аароном Экбладом. Неплохо знаю манеру игры Джека Айкела, мы с ним долгое время были конкурентами, это тоже определенный опыт. Несмотря на то, что наша сборная составлена из канадцев и американцев, мы постепенно налаживаем игровые связки.

Также мне будет легко найти общий язык с главным тренером команды Тоддом Маклелланом, который возглавляет "Эдмонтон", в котором я играю. Он специалист с большой буквы, я очень хорошо знаю и понимаю систему его работы. Думаю, этот факт будет своеобразным "козырем в моем рукаве".

Встреча между сборными Северной Америки и Финляндии на Кубке мира начнется в 03.00 по московскому времени.