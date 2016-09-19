Коннор Макдэвид: "Сборная Северной Америки – не фаворит в матче с Россией"

Нападающий сборной Северной Америки Коннор Макдэвид после матча группового турнира Кубка мира-2016 с Финляндией (4:1) выразил мнение, что его команда не является фаворитом в предстоящей игре с Россией, передает из Торонто спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Встреча пройдет в ночь в понедельник на вторник по московскому времени (3.00).

– Означает ли сегодняшний матч, что того же следует ожидать и завтра? – вопрос Макдэвиду.

– Нет. Сегодня мы провели хороший матч, но Россия – немного другая команда, нежели Финляндия. Они играют от себя, а не ждут ошибок соперника, они великолепно оснащены технически. С точки зрения игры в обороне это будет для нас серьезный тест. Как остановить весь этот набор талантов? Завтра и узнаем.

– Ваша команда – фаворит матча с Россией?

– Абсолютно нет. Россия – это хоккейный гигант, у нее есть группа лучших игроков в мире. Это будет для нас очень серьезный экзамен.