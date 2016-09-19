13:42 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Коннор Макдэвид: "Овечкин - легенда НХЛ!"

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Форвард сборной Северной Америки Коннор Макдэвид подчеркнул, что в юности восхищался нападающим "Вашингтона" и сборной России Александром Овечкиным. В ночь на 20 сентября североамериканцы встретятся с россиянами на Кубке мира-2016

– Был ли кто-то из состава сборной России вашим кумиром в детстве и подростковом возрасте?

– Ови, конечно! Это настоящая легенда НХЛ, и очень круто будет сыграть на таком турнире против него. Вообще Кубок мира – это соревнование, где вертишь головой, и везде одни звезды. Столько парней, об игре против которых несколько лет только мечтал! (Игорь РАБИНЕР)

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