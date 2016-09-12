Коннор Макдэвид: "Нельзя было позволять сборной Европы вернуться в игру"

Капитан сборной Северной Америки Коннор Макдэвид после контрольного матча со сборной Европы (7:4) отметил, что, несмотря на победу, команда слишком много пропустила. По словам нападающего, нельзя было позволять сопернику вернуться в игру.

– Думаю, что нельзя быть полностью довольным, – цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ. – Мы повели со счетом 5:1. Понимаю, что в такой ситуации трудно остаться в игре, но соперник достаточно силен, чтобы вытаскивать подобные матчи. Тем не менее мы смогли сдержать оппонента. Конечно, победа со счетом 7:4 остается победой, но лучше победить со счетом 5:1 или 6:1. Нельзя было отдать так много.