10:44 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Коннор Макдэвид: "Нельзя было позволять сборной Европы вернуться в игру"

0
0
0

Капитан сборной Северной Америки Коннор Макдэвид после контрольного матча со сборной Европы (7:4) отметил, что, несмотря на победу, команда слишком много пропустила. По словам нападающего, нельзя было позволять сопернику вернуться в игру.

– Думаю, что нельзя быть полностью довольным, – цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ. – Мы повели со счетом 5:1. Понимаю, что в такой ситуации трудно остаться в игре, но соперник достаточно силен, чтобы вытаскивать подобные матчи. Тем не менее мы смогли сдержать оппонента. Конечно, победа со счетом 7:4 остается победой, но лучше победить со счетом 5:1 или 6:1. Нельзя было отдать так много.

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ