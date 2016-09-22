Коннор Макдэвид: "Мы получили удовольствие на Кубке мира, но надеюсь, что удастся задержаться"

Нападающий сборной Северной Америки Коннор Макдэвид после матча группового турнира Кубка мира-2016 со Швецией (4:3 ОТ) подчеркнул, что команда получила удовольствие от участия в соревновании. Форвард также выразил надежду на попадание в плей-офф, для которого североамериканцам необходимо поражение сборной России в игре с Финляндией.

– Нам просто нравится побеждать, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Макдэвида. – Мы провели здесь три потрясающих матча, особенно накануне против сборной России. Мы получили огромное удовольствие, надеюсь, что нам удастся здесь задержаться.