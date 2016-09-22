07:58 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Клод Жиру: "В сборной Канады каждый знает, что делать, поэтому мы так опасны"

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Форвард сборной Канады Клод Жиру после заключительного матча группового турнира Кубка мира-2016 с командой Европы (4:1) отдал должное тренерскому штабу во главе с Майком Бэбкоком. Хозяева вышли в полуфинал турнира с первого места в группе. Соперником канадцев станет Россия или Северная Америка.

– Главный секрет успеха сборной Канады – это то, что мы впитали в себя тренерскую систему, – приводит официальный сайт турнира слова Жиру. – Каждый знает, что ему нужно делать, и поэтому мы так опасны.

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https://www.wch2016.com/ru/news/roster-depth-and-coaching-are-keys-to-canada-dominance/c-282032852

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