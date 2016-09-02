08:54 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Клод Жиру: "Хоккей - это все, что знают в Канаде"

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Нападающий "Филадельфии" и сборной Канады Клод Жиру в преддверии Кубка мира-2016 заявил, что победа на предстоящем турнире очень важна для его команды. Он отметил, что хоккей имеет огромное значение для канадцев.

– Для Канады очень важно выиграть Кубок мира, – приводит официальный сайт НХЛ слова Жиру. – Второе место нас не удовлетворит. Для выросших в Канаде хоккей – особенный спорт. В принципе, хоккей – это все, что мы знаем. А представлять страну – это вообще нечто особенное. Все игроки, которые поедут на Кубок мира, будут готовы на максимуме возможностей выполнять любую роль.

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