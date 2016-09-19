Кинэн назвал причину поражения России от Швеции

Бывший главный тренер "Рейнджерс" и магнитогорского "Металлурга" Майк Кинэн оценил игру сборной России в матче Кубка мира с командой Швеции (1:2). По словам наставника, подопечных Олега Знарка лишили одного из главных козырей – скорости.

– Матч Россия – Швеция я смотрел вживую в Торонто, – цитирует Кинэна официальный сайт турнира. – Швеция сыграла в очень терпеливый оборонительный хоккей. Прекрасно – очень строго и надежно – отработала в средней зоне, забрав у России то, чем она так дорожит, – скорость. Это именно то, чего россиянам больше всего не хватало для того, чтобы генерировать голевые моменты.

Мне было интересно наблюдать за тем, как шведские игроки в условиях насыщенного пространства регулярно отправляли шайбу глубоко в чужую зону. За счет этого создавались моменты у ворот России, потому что это – в том числе – давало возможность для подключения защитников. Вторая шайба была как раз заброшена игроком обороны, да и первый гол забит в большинстве от синей линии – то есть из зоны, где обычно располагаются защитники. Вообще если присмотреться, все три гола в этой игре были забиты после бросков с дальней дистанции. Может быть, это вовсе не случайность? Возможно, эта информация будет полезной для тренерского штаба обеих сборных.

Одна из главных причин поражения России в этом матче – недостаток скорости в средней зоне, об этом мы упомянули. Еще одной причиной стало плохое перемещение шайбы в чужой зоне. Все это приводило к тому, что непосредственно до ворот соперника она практически не доходила. Подчеркну, это исправимые недочеты. Тренерскому штабу надо лишь использовать в полной мере сильные стороны, которые есть у его команды.