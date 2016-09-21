08:11 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Кессел с иронией воспринял поражение США в матче с Канадой

0
0
0
7

Нападающий "Питтсбурга" Фил Кессел иронично воспринял поражение сборной США от Канады (2:4) на Кубке мира. По словам американца, в день игры он чувствовал, что должен сделать что-то важное. Напомним, форвард не был вызван в состав национальной команды.

- Сегодня вечером я сидел дома с собакой, - написал Кессел на своей странице в твиттере. - Чувствовал, что должен сделать что-то важное, но не смог приложить к этому и пальца.

После этого поражения сборная США потеряла шансы на выход в плей-офф Кубка мира.

0
0
0
Материалы сюжета: Кубок мира-2016


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.

иронист.. х-хаа

09:57

.BattleFish.

Легкий тролль от Фила!)

09:11

US46

Не взяли его потому что он в своё время отказался приехать на ЧМ, сославшись на мнимую травму.

08:44

ефим1254

ах какое горе,

08:42

КубокЛучшийМира

Бармалей3000 Почему не взяли непонятно, возможно лучший игрок в США, хотя конечно есть Кейн! /// А Джо Павелски, например, нету, да? :) Да и вообще, когда определяли окончательный состав (27 мая), не знали наверное, что он вдруг так проявит себя в "пингвинах". :)

08:40

Vasek

ахахаха, молодец Толстяк))) Зато к сезону Пенс будет готов лучше

08:34

Бармалей3000

Почему не взяли непонятно, возможно лучший игрок в США, хотя конечно есть Кейн!

08:23

Материалы других СМИ



Материалы других СМИ