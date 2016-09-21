Кессел с иронией воспринял поражение США в матче с Канадой

Нападающий "Питтсбурга" Фил Кессел иронично воспринял поражение сборной США от Канады (2:4) на Кубке мира. По словам американца, в день игры он чувствовал, что должен сделать что-то важное. Напомним, форвард не был вызван в состав национальной команды.
- Сегодня вечером я сидел дома с собакой, - написал Кессел на своей странице в твиттере. - Чувствовал, что должен сделать что-то важное, но не смог приложить к этому и пальца.
После этого поражения сборная США потеряла шансы на выход в плей-офф Кубка мира.
Just sitting around the house tonight w my dog. Felt like I should be doing something important, but couldn't put my finger on it.– Phil Kessel (@PKessel81) 21 сентября 2016 г.
ЖБАН С ПРИПАЯННОЙ БАШКОЙ.
иронист.. х-хаа
09:57
.BattleFish.
Легкий тролль от Фила!)
09:11
US46
Не взяли его потому что он в своё время отказался приехать на ЧМ, сославшись на мнимую травму.
08:44
ефим1254
ах какое горе,
08:42
КубокЛучшийМира
Бармалей3000 Почему не взяли непонятно, возможно лучший игрок в США, хотя конечно есть Кейн! /// А Джо Павелски, например, нету, да? :) Да и вообще, когда определяли окончательный состав (27 мая), не знали наверное, что он вдруг так проявит себя в "пингвинах". :)
08:40
Vasek
ахахаха, молодец Толстяк))) Зато к сезону Пенс будет готов лучше
08:34
Бармалей3000
Почему не взяли непонятно, возможно лучший игрок в США, хотя конечно есть Кейн!
08:23