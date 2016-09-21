Кессел с иронией воспринял поражение США в матче с Канадой

Нападающий "Питтсбурга" Фил Кессел иронично воспринял поражение сборной США от Канады (2:4) на Кубке мира. По словам американца, в день игры он чувствовал, что должен сделать что-то важное. Напомним, форвард не был вызван в состав национальной команды.

- Сегодня вечером я сидел дома с собакой, - написал Кессел на своей странице в твиттере. - Чувствовал, что должен сделать что-то важное, но не смог приложить к этому и пальца.

После этого поражения сборная США потеряла шансы на выход в плей-офф Кубка мира.