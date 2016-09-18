06:55 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Кэри Прайс: "Кросби показал, почему считается лучшим в мире"

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Вратарь сборной Канады Кэри Прайс подчеркнул, что его партнер Сидни Кросби уже в первой игре Кубка мира против чехов показал, почему считается лучшим игроком планеты. Хозяева турнира разгромили команду Чехии со счетом 6:0, Кросби набрал 3 (1+2) очка.

– Хорошее начало турнира, в начале игры чехи нанесли ряд сложных бросков, это помогло мне быстро войти в ритм, начать чувствовать себя более комфортно, – приводит "Р-Спорт" слова Прайса. – Важно сыграть "на ноль", но в этом большая заслуга нашей обороны, где собраны лучшие защитники. Забить нам не так просто, и для меня большое удовольствие играть с такими парнями в обороне. Игра Кросби? Он невероятный хоккеист, уже в первом матче Кубка мира Сидни показал всем, почему считается лучшим игроком в мире.

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