Канадцы победили сборную Европы и могут сыграть с Россией в полуфинале Кубка мира

Сборная Канады нанесла поражение команде Европы в заключительном матче группового турнира Кубка мира-2016 со счетом 4:1. Дублем в составе хозяев турнира отметился Джонатан Тэйвз, по шайбе забросили Сидни Кросби и Логан Кутюр. В составе уступившего коллектива гол забил Мариан Хосса.

Канадцы вышли в полуфинал с первого места в группе и сыграют с командой, которая займет вторую строчку в группе В – Россией или сборной Северной Америки. Европейцы поспорят за выход в финал со Швецией.

Кубок мира

Групповой турнир

Группа А

Канада – Европа – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Кросби - 2 (Боумистер), 4:01 - 1:0. Тэйвз - 2 (Дюшен), 19:05 - 2:0. Хосса - 1 (Копитар, Эрхофф), 24:38 - 2:1. Тэйвз - 3 (Кутюр), 34:48 - 3:1. Кутюр - 1 (Тэйвз, Власич), 57:33 - 4:1.

Вратари: Кроуфорд - Галак.

Штраф: 6 - 12.

Броски: 46 (17+13+16) - 20 (4+5+11).

Торонто. Air Canada Centre.

Трансляция матча Канада – Европа