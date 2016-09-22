Канадцы победили сборную Европы и могут сыграть с Россией в полуфинале Кубка мира

Сборная Канады нанесла поражение команде Европы в заключительном матче группового турнира Кубка мира-2016 со счетом 4:1. Дублем в составе хозяев турнира отметился Джонатан Тэйвз, по шайбе забросили Сидни Кросби и Логан Кутюр. В составе уступившего коллектива гол забил Мариан Хосса.
Канадцы вышли в полуфинал с первого места в группе и сыграют с командой, которая займет вторую строчку в группе В – Россией или сборной Северной Америки. Европейцы поспорят за выход в финал со Швецией.
Кубок мира
Групповой турнир
Группа А
Канада – Европа – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Голы: Кросби - 2 (Боумистер), 4:01 - 1:0. Тэйвз - 2 (Дюшен), 19:05 - 2:0. Хосса - 1 (Копитар, Эрхофф), 24:38 - 2:1. Тэйвз - 3 (Кутюр), 34:48 - 3:1. Кутюр - 1 (Тэйвз, Власич), 57:33 - 4:1.
Вратари: Кроуфорд - Галак.
Штраф: 6 - 12.
Броски: 46 (17+13+16) - 20 (4+5+11).
Торонто. Air Canada Centre.
Алексей Х
MAPKJIAP Швеция-Европа отстойный матч получится наверное ==========Или наоборот. Быстрый (или первый) гол нужен сб. Европы, тогда будет веселее
06:10
MAPKJIAP
Швеция-Европа отстойный матч получится наверное
06:07
MAPKJIAP
Хотелось бы посмотреть и Россия-Канада и СА-Канада((((
06:05
Алексей Х
Монте-Кристо (Мститель) . Да-да, а проигрыш U 23 России - несчастный случай)) Слышали, знаем. Итак, что у нас тут вырисовывается? Финал Россия - Швеция...Хм, тяжеловато будет, конечно, но ...
05:57
Монте-Кристо (Мститель) .
Европа отлично играла с Канадой. Заставив последних играть весь матч почти на максимуме. А ведь канадцы даже с янки играли вполсилы. При счете 4:1 не стали южных соседей добивать. Пока четыре сборных можно выделить на турнире. Канада, Швеция, Северная Америка, Европа. Ну канадцы есть канадцы. Машина. Но мне больше всего нравятся пацаны из сборной Северной Америки. Их игра подобна волнам вдохновения творческого человека.
05:55