06:00 25 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Канада выиграла уже 14 матчей подряд на Олимпиадах и Кубках мира

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Победа над сборной России стала для канадцев 14-й подряд на турнирах с участием всех сильнейших хоккеистов (Олимпийские игры и Кубок мира). Последней командой, которой удалось переиграть канадцев, стала сборная США, одержавшая победу 21 февраля 2010 года в третьем туре группового турнира олимпийского турнира в Ванкувере. (Кирилл БУРДАКОВ)

14 последних матчей сборной Канады

Дата

Турнир

Стадия

Соперник

Счет

23.02.2010

ОИ

1/8 финала

Германия

8:2

24.02.2010

ОИ

1/4 финала

Россия

7:3

26.02.2010

ОИ

1/2 финала

Словакия

3:2

28.02.2010

ОИ

Финал

США

3:2 ОТ

13.02.2014

ОИ

Гр.турнир

Норвегия

3:1

14.02.2014

ОИ

Гр.турнир

Австрия

6:0

16.02.2014

ОИ

Гр.турнир

Финляндия

2:1 ОТ

19.02.2014

ОИ

1/4 финала

Латвия

2:1

21.02.2014

ОИ

1/2 финала

США

1:0

23.02.2014

ОИ

Финал

Швеция

3:0

17.09.2016

КМ

Гр.турнир

Чехия

6:0

20.09.2016

КМ

Гр.турнир

США

4:2

21.09.2016

КМ

Гр.турнир

Европа

4:1

25.09.2016

КМ

Полуфинал

Россия

5:3

+14-0, шайбы 57-18

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КОММЕНТАРИИ (3)
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ladafan

смысл таких подсчетов? на чм тоже вроде канада играет(хоть там и вторые- пятые составы)

10:32 25 сентября

о..енно довольный Роджер

Канадцы Мужики и этим все сказано!!

06:42 25 сентября

Многочлен

"и КубкАХ мира" - Сбился со счёту, сколько их там было)

06:07 25 сентября

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