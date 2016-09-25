Канада выиграла уже 14 матчей подряд на Олимпиадах и Кубках мира

Победа над сборной России стала для канадцев 14-й подряд на турнирах с участием всех сильнейших хоккеистов (Олимпийские игры и Кубок мира). Последней командой, которой удалось переиграть канадцев, стала сборная США, одержавшая победу 21 февраля 2010 года в третьем туре группового турнира олимпийского турнира в Ванкувере. (Кирилл БУРДАКОВ)
14 последних матчей сборной Канады
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
23.02.2010
|
ОИ
|
1/8 финала
|
Германия
|
8:2
|
24.02.2010
|
ОИ
|
1/4 финала
|
Россия
|
7:3
|
26.02.2010
|
ОИ
|
1/2 финала
|
Словакия
|
3:2
|
28.02.2010
|
ОИ
|
Финал
|
США
|
3:2 ОТ
|
13.02.2014
|
ОИ
|
Гр.турнир
|
Норвегия
|
3:1
|
14.02.2014
|
ОИ
|
Гр.турнир
|
Австрия
|
6:0
|
16.02.2014
|
ОИ
|
Гр.турнир
|
Финляндия
|
2:1 ОТ
|
19.02.2014
|
ОИ
|
1/4 финала
|
Латвия
|
2:1
|
21.02.2014
|
ОИ
|
1/2 финала
|
США
|
1:0
|
23.02.2014
|
ОИ
|
Финал
|
Швеция
|
3:0
|
17.09.2016
|
КМ
|
Гр.турнир
|
Чехия
|
6:0
|
20.09.2016
|
КМ
|
Гр.турнир
|
США
|
4:2
|
21.09.2016
|
КМ
|
Гр.турнир
|
Европа
|
4:1
|
25.09.2016
|
КМ
|
Полуфинал
|
Россия
|
5:3
+14-0, шайбы 57-18
ladafan
смысл таких подсчетов? на чм тоже вроде канада играет(хоть там и вторые- пятые составы)
10:32 25 сентября
о..енно довольный Роджер
Канадцы Мужики и этим все сказано!!
06:42 25 сентября
Многочлен
"и КубкАХ мира" - Сбился со счёту, сколько их там было)
06:07 25 сентября