Канада выиграла уже 14 матчей подряд на Олимпиадах и Кубках мира

Победа над сборной России стала для канадцев 14-й подряд на турнирах с участием всех сильнейших хоккеистов (Олимпийские игры и Кубок мира). Последней командой, которой удалось переиграть канадцев, стала сборная США, одержавшая победу 21 февраля 2010 года в третьем туре группового турнира олимпийского турнира в Ванкувере. (Кирилл БУРДАКОВ)

14 последних матчей сборной Канады

Дата Турнир Стадия Соперник Счет 23.02.2010 ОИ 1/8 финала Германия 8:2 24.02.2010 ОИ 1/4 финала Россия 7:3 26.02.2010 ОИ 1/2 финала Словакия 3:2 28.02.2010 ОИ Финал США 3:2 ОТ 13.02.2014 ОИ Гр.турнир Норвегия 3:1 14.02.2014 ОИ Гр.турнир Австрия 6:0 16.02.2014 ОИ Гр.турнир Финляндия 2:1 ОТ 19.02.2014 ОИ 1/4 финала Латвия 2:1 21.02.2014 ОИ 1/2 финала США 1:0 23.02.2014 ОИ Финал Швеция 3:0 17.09.2016 КМ Гр.турнир Чехия 6:0 20.09.2016 КМ Гр.турнир США 4:2 21.09.2016 КМ Гр.турнир Европа 4:1 25.09.2016 КМ Полуфинал Россия 5:3

+14-0, шайбы 57-18