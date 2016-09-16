Иван Телегин: "Каждому хочется себя показать на Кубке мира, но главное – успех команды"

Нападающий сборной России Иван Телегин подчеркнул, что ему крайне интересно посмотреть на себя на Кубке мира-2016. По словам хоккеиста, уровень этого турнира несравним даже с чемпионатом мира.

– Конечно, на таком турнире, где собраны лучшие хоккеисты мира, каждому игроку хочется себя показать, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Телегина. – Но все-таки главное – успех команды. Мы в первую очередь представляем сборную России. А из КХЛ ты, или из НХЛ, это неважно.

С первого выставочного матча в Санкт-Петербурге почувствовался другой уровень игры. Совсем другой. Это даже несравнимо с чемпионатом мира. Мне крайне интересно посмотреть на себя на таком турнире. Наверное, это пик моей карьеры.

У каждого есть мечта хотя бы один сезон сыграть в НХЛ. Но у меня действующий контракт с ЦСКА, который я буду выполнять.