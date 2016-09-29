Илья Воробьев: "Сборная Европы заслуженно вышла в финал Кубка мира"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев, который входил в тренерский штаб сборной России на Кубке мира, был впечатлен игрой сборной Северной Америки. По словам специалиста, игроки этой команды - будущее НХЛ.

- От молодежной сборной Северной Америки пребывал в приятном шоке: высокие скорости, игра в давление, быстрые переходы от обороны к атаке, умение работать с шайбой, - приводит слова Воробьева пресс-служба магнитогорцев. - По сути, мы видели будущих звезд НХЛ. Им не хватило, чтобы выступить еще более удачно, какого-то игрового опыта и хладнокровия, которое обычно приходит с возрастом, а также стабильной игры вратарей. Если хотите - мы с вами, глядя на их игру, заглянули в завтрашний день, в хоккей будущего! И матч сборной России против североамериканцев очень хорошо показал, над чем надо работать, что улучшать.

- А сборная Европы?

- Это тоже очень любопытная команда. И дело даже не в том, как именно они играют. Было интересно, как эта сборная, составленная из хоккеистов разных стран, сможет проявить себя на столь короткой дистанции. Думаю, один из секретов их успеха на Кубке мира - это работа тренерского штаба во главе с Ральфом Крюгером. Кстати, одним из его помощников был небезызвестный нам канадский специалист Пол Морис. Мы с ним несколько раз по ходу турнира виделись и общались. Продолжая разговор о сборной Европы, подытожу: эта команда очень опытная и возрастная, подопечные Крюгера показали очень зрелый хоккей. Так что их выход в финал, с одной стороны, стал для многих некоторым сюрпризом, а с другой - складывая многие факторы воедино, они играют теперь в финале вполне заслуженно.