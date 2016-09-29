Илья Воробьев: "Кубок мира вскрыл многие проблемы сборной России"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев, который входил в тренерский штаб сборной России на Кубке мира, подчеркнул, что нельзя оценивать итоги выступления национальной команды "по горячим следам". По словам специалиста, турнир вскрыл многие наши проблемы в игре сборной.

- Итог выступления нашей команды - это не предмет суждений "по горячим следам", - приводит пресс-служба "Магнитки" слова Воробьева. - Безусловно, этот турнир вскрыл многие наши проблемы. Например, у нас явно не пошла игра в неравных составах. Особенно игра в большинстве. А в играх команд такого высокого уровня это очень ключевой фактор - свои шансы при игре в большинстве надо стараться использовать. Но я бы не хотел углубляться сейчас во все детали. Многие специалисты и журналисты уже высказались в СМИ. И мне бы не хотелось сейчас конкретизировать многие вещи. Могу сказать одно: весь турнир для игроков и тренеров сборной России стал хорошим уроком, есть над чем поразмыслить.

- Хоккей, который показывает сейчас сборная Канады на Кубке мира в лице Кросби, Маршана, Бержерона и многих других, действительно "космический"? И как долго мы не сможем конкурировать с ними?

- В какой-то степени Канада - это сейчас образец современного хоккея, к которому надо стремиться. В нынешнем составе у них почти нет слабых мест. Если такие люди, как Клод Жиру, не попадали в состав на игры, то это говорит о многом. Ну и лидеры сборной Канады своей игрой доказали, что они действительно большие мастера. Мы ведь в полуфинале против канадцев тоже играли вполне достойно два периода. В третьем они нас просто додавили. Чтобы выиграть такой скоротечный турнир, должен сложиться пазл из нескольких факторов: везение, хорошая игра вратаря, игра в неравных составах и т.д.