Илья Воробьев: "Кубок мира вскрыл многие проблемы сборной России"

Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Илья Воробьев, который входил в тренерский штаб сборной России на Кубке мира, подчеркнул, что нельзя оценивать итоги выступления национальной команды "по горячим следам". По словам специалиста, турнир вскрыл многие наши проблемы в игре сборной.
- Итог выступления нашей команды - это не предмет суждений "по горячим следам", - приводит пресс-служба "Магнитки" слова Воробьева. - Безусловно, этот турнир вскрыл многие наши проблемы. Например, у нас явно не пошла игра в неравных составах. Особенно игра в большинстве. А в играх команд такого высокого уровня это очень ключевой фактор - свои шансы при игре в большинстве надо стараться использовать. Но я бы не хотел углубляться сейчас во все детали. Многие специалисты и журналисты уже высказались в СМИ. И мне бы не хотелось сейчас конкретизировать многие вещи. Могу сказать одно: весь турнир для игроков и тренеров сборной России стал хорошим уроком, есть над чем поразмыслить.
- Хоккей, который показывает сейчас сборная Канады на Кубке мира в лице Кросби, Маршана, Бержерона и многих других, действительно "космический"? И как долго мы не сможем конкурировать с ними?
- В какой-то степени Канада - это сейчас образец современного хоккея, к которому надо стремиться. В нынешнем составе у них почти нет слабых мест. Если такие люди, как Клод Жиру, не попадали в состав на игры, то это говорит о многом. Ну и лидеры сборной Канады своей игрой доказали, что они действительно большие мастера. Мы ведь в полуфинале против канадцев тоже играли вполне достойно два периода. В третьем они нас просто додавили. Чтобы выиграть такой скоротечный турнир, должен сложиться пазл из нескольких факторов: везение, хорошая игра вратаря, игра в неравных составах и т.д.
roland-84
в какой-то остепени!? интересно в какой степени хоккей сборной Канады уступает кому-либо кроме самой Канады? урок да мы уже с Ванкувера уроки извлекаем, а играем все хуже и хуже, везение, о да, называть этот фактор первым может только тот, кто не готов, ни тактически, ни физически, наш ТШ никак не понимает или понимает но не хочет принять, если раньше развитие хоккея мерялось этапами в лет десять, то сейчас, принимая уровень развития хоккея именно в Канаде, этап развития года два-три, хороший пример Сочи 2014 и 5 лучших главных тренеров в едином ТШ, КМ 2016 11 центрфорвардов в заявке в линии нападения, только вдуматься в эту цифру 11!!!, следующий турнир, Пекин 2018, можно полагать, что ТШ сборной Канады наверное привлечет центров на позиции защитников и тогда все команды вообще будут просто кататься без шайбы....
15:04
marsey
клоуны вы, а не тренеры :) "вскрыл проблемы", "очень ключевой" - ужас просто. а игра сборной - хуже, чем ужас. не можете тренировать, не знаете соперников, не умеете донести свои "передовые" идеи до хоккеистов, валите из сборной. и овечкиных с малкиными оттуда тоже с собой заберите
15:00