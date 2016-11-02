Илья Сорокин: "На Кубке мира следил за Прайсом и Бобровским"

Вратарь сборной России Илья Сорокин в преддверии матча Кубка "Карьяла" со сборной Финляндии высоко оценил класс соперника. Он добавил, что следил за выступлением голкиперов на Кубке мира-2016.

– Стараюсь не думать о давлении в новом сезоне, делаю, что могу, – сказал Сорокин. – Наш завтрашний соперник? Не могу сказать, что как-то особо их разбирал, конечно, у Финляндии хорошие игроки, хорошая команда. Игра вратарей на Кубке мира? Каждый запомнился чем-то своим, у всех свой стиль. Следил за всеми вратарями: Бобровским, Лундквистом, Прайсом. У каждого есть чему поучиться.