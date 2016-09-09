Илья Ковальчук: "Не жалею, что не попал в сборную России на Кубок мира"

Капитан СКА Илья Ковальчук после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от ЦСКА (1:2) отметил, что будет поддерживать сборную России на Кубке мира-2016 и не жалеет, что не попал в состав команды Олега Знарка, передает из ЛДС ЦСКА корреспондент "СЭ" Борис САТАРОВ. В первом контрольном матче в рамках подготовки к турниру Россия обыграла Чехию (4:3).

– Смотрели матч против Чехии?

– Немного смотрел. Хорошая игра, быстрая. Маленькая площадка, видно, что много моментов. Ребята из СКА проявили себя очень хорошо.

– Не жалеете, что не полетите на Кубок мира?

– Нет конечно. Те ребята, которые в команде – достойны там быть. Желания и удачи им. Буду переживать за них.

– Готовы заменить кого-то в случае травмы?

– Не дай Бог! Зачем об этом думать. У СКА впереди много игр.