16:39 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Игроки сборной России поздравили Овечкина с днем рождения и пожелали победы на Кубке мира

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Сборная России в специальном видео поздравила нападающего Александра Овечкина с днем рождения. Сегодня форварду "Вашингтона" и капитану национальной команды исполнился 31 год. В поздравлении приняли участие многие игроки сборной России, которая продолжает подготовку к стартующему сегодня в Торонто Кубку мира.

В первом матче подопечные Олега Знарка сыграют со Швецией. Игра состоится завтра. Среди пожеланий, адресованных Овечкину, были победы в Кубке Стэнли и Кубке мира, а также пожелания счастья и здоровья.

 

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