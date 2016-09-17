Игроки сборной России поздравили Овечкина с днем рождения и пожелали победы на Кубке мира

Сборная России в специальном видео поздравила нападающего Александра Овечкина с днем рождения. Сегодня форварду "Вашингтона" и капитану национальной команды исполнился 31 год. В поздравлении приняли участие многие игроки сборной России, которая продолжает подготовку к стартующему сегодня в Торонто Кубку мира.

В первом матче подопечные Олега Знарка сыграют со Швецией. Игра состоится завтра. Среди пожеланий, адресованных Овечкину, были победы в Кубке Стэнли и Кубке мира, а также пожелания счастья и здоровья.