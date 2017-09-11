Игорь Ларионов: "Я, как Скотти Боумэн, проигрышей не помню"

Экс-форвард сборной СССР Игорь Ларионов накануне 30-летнего юбилея со дня первого матча финальной серии Кубка Канады-1987 Канада – СССР (5:6, 6:5, 6:5) отметил, что не помнит поражения от Швеции в стартовом матче турнира (3:5). Также он сранвил себя со Скотти Боумэном, который не любит вспоминать о поражении от СССР со счетом 1:8.

– Сейчас уже никто не помнит, что Кубок Канады-87 сборная СССР начала с сенсационного поражения от шведов.

– А как мы проиграли?

– 3:5.

– (Смеется.) Я, как Скотти Боумэн, проигрышей не помню. Как-то спрашиваю его: "Помните, как мы обыграли вас в финале Кубка Канады в 81-м году, а вы там были тренером?" Он поднимает брови: "А кто там играл?" – "Ну как же! СССР – Канада – 8:1". Нет, говорит, не помню. И уже меня спрашивает: "А помнишь 75-й год, "Монреаль" – ЦСКА?" Отвечаю: "Сам еще не играл, но знаю – 3:3. Классный матч". Он дает бумагу: "Нет-нет. При чем тут 3:3. 38 бросков против 12 в пользу "Монреаля"!" Вот так и я только сейчас припомнил, что шведам проиграли. Зато в полуфинале потом с ними же без проблем разобрались. (Игорь РАБИНЕР)

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