Игорь Ларионов: "Сборная Северной Америки по игре заслужила выйти в финал"

Бывший капитан сборной России Игорь Ларионов отметил яркую игру сборной Северной Америки на Кубке мира-2016. Команда молодых хоккеистов Канады и США на турнире обыграла Финляндию (4:1), проиграла России (3:4), в овертайме уступила Швеции (3:4) и не смогла выйти в полуфинал.

– Некоторые считают, что сила этой сборной Канады стала ясна еще в... 2005 году, когда ее костяк – Кросби, Гецлаф, Перри – шикарно сыграл на молодежном чемпионате мира. И начали поговаривать, что это лучшая канадская сборная за всю историю. Согласны с этим?

– Очень сложно сравнивать поколения. Если мы говорим о сборной Северной Америки, где были собраны 12 канадцев и 11 американцев, – это тоже сильная команда, которая в принципе должна была играть в финале. По игре. Они уже наступают нынешним взрослым игрокам на пятки. (Игорь РАБИНЕР)

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