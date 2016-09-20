Игорь Ларионов: "Проведение следующего Кубка мира в России реально"

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов​ считает, что России реально получить право проведения следующего Кубка мира. Напомним, с 17 сентября по 1 октября в Торонто впервые за 12 лет проходит Кубок мира-2016.

- Думаю, что проведение следующего Кубка мира в России реально, - цитирует "Р-Спорт" Ларионова. - Россия – большой игрок на хоккейной арене, не считаться с мнением россиян было бы неправильно. Думаю, что мы можем позволить себе этот турнир, можем провести его на высшем уровне, чтобы наши болельщики посмотрели хоккей высшего уровня своими глазами. Пока мы получаем совсем не ту картину, которую хотели бы видеть. Чемпионаты мира, которые проводят в Европе, не совсем соответствуют уровню и стандарту, который здесь.

Турнир слишком короткий, чтобы его разбрасывать по другим городам. Торонто – это Мекка хоккея. Нужно, чтобы все было компактно. Через неделю после старта уже остаются четыре команды. Было бы неплохо расширить границы и провести Кубок мира за пределами Северной Америки, например в России.