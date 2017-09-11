Игорь Ларионов: "Не стал бы исключать, что судья третьего матча финала Кубка Канады-1987 был за канадцев"

Экс-форвард сборной СССР Игорь Ларионов накануне 30-летнего юбилея со дня первого матча финальной серии Кубка Канады-1987 Канада – СССР (5:6, 6:5, 6:5) считает, что судьи могли быть на стороне канадцев в третьем матче. Также он пообещал при встрече поговорить на эту тему с арбитром Доном Кохарски.

– Сразу же главный вопрос: считаете ли вы, что арбитр третьего финального матча Дон Кохарски сборную СССР целенаправленно "убивал"? Это было задание?

– Насчет задания начну издалека. Однажды я услышал занимательную историю от Марка Хоу, члена Зала хоккейной славы в Торонто, сына Горди Хоу. В сезоне-1975/76 была печально знаменитая встреча клубной суперсерии между "Филадельфией Флайерз" и ЦСКА, когда с первой минуты "Летчики" начали бить армейцев – и Константин Локтев на какое-то время даже увел их со льда. Так вот, Хоу, позже много лет выступавший за "Филадельфию", не раз слышал от своих партнеров по "Флайерз", игравших в январе 76-го, как перед матчем к ним в раздевалку зашла делегация руководителей НХЛ во главе с Джоном Зиглером, который через год стал президентом лиги, и сказала: "Сегодня судьи оставляют свисток в раздевалке. Делайте что хотите".

Почему и начался беспредел. Все это Марк говорил лично мне. В результате наши "попали" – 1:4. Не знаю, было ли сказано то же самое Кохарски в 87-м. Но президентом лиги тогда был тот же Зиглер. И не стал бы исключать, что могла произойти аналогичная вещь. Хотя ни от кого пока подтверждений тому не слышал. Очень хорошо знаком с Кохарски, во времена моей игры в НХЛ он проводил где-то по 12 из 82 наших матчей. Нам не доводилось откровенно говорить о той встрече в финале, но сейчас вы разожгли во мне интерес к этой теме, и если увижу его – спрошу. Сейчас у него в НХЛ сын судьей работает. (Игорь РАБИНЕР)

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