09:41 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Игорь Ларионов: "Кубок мира - турнир для пропаганды хоккея, но в конце все равно смотришь на прибыль"

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Бывший капитан сборной России Игорь Ларионов выразил мнение, что сборные Европы и Северной Америки были приглашены на Кубок мира-2016 для популяризации хоккея. Европейцы на турнире смогли добраться до финала, где в первом матче уступили Канаде (1:3).

– Сильно удивитесь, если через четыре года сборных Европы и Северной Америки не будет на Кубке мира?

– Такие вещи всегда делаются с какой-то целью. В данном случае во главе угла не то, чтобы заработать, а то, чтобы об игроках говорили и на них смотрели. Это турнир для пропаганды хоккея. Но в конечном счете ты все равно смотришь в чековую книжку, в финансовый отчет, насколько турнир получился прибыльным. Делать неприбыльный турнир может только КХЛ. Думаю, когда закончится Кубок мира, будут сделаны выводы и последуют решения, продолжать практику с этими двумя командами или нет. Лично я считаю, что для хоккея это очень интересно. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Ларионова

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/world-cup/reviews/igor-larionov-delat-nepribylnyy-turnir-mozhet-tolko-khl-1049074/

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