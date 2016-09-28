09:13 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Игорь Ларионов: "Будет правильным провести часть Кубка мира в Европе"

0
0
0

Бывший капитан сборной России Игорь Ларионов выразил мнение, что несколько матчей следующего Кубка мира стоит провести за пределами Северной Америки. Турнир в этом году проходит в Торонто. Сегодня ночью состоялся первый матч финала, в котором Канада победила Европу (3:1). Россия на турнире дошла до полуфинала, где уступила канадцам (3:5).

– Идут разговоры о том, чтобы перенести часть Кубка мира в Европу. Это реалистично?

– Это было бы здорово. Пока переговоры на этот счет не ведутся, поскольку никто не хочет ничего отдавать, все делается под эгидой НХЛ. Безусловно, европейский континент играет большую роль в сегодняшнем энхаэловском хоккее. Лига глобальная, она не закрывается, открыта для всех. Надеюсь, Гэри с его командой будет вести диалог, и вопрос только в том, насколько они будут готовы двинуться в Европу, в ту же Россию, чтобы провести Кубок мира или часть его за пределами Северной Америки. Я считаю, что это было бы правильно. (Игорь РАБИНЕР)

Полностью интервью Ларионова

Опрос

Как вы оцениваете выступление сборной России на Кубке мира?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Кубок мира-2016


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ