Игорь Ларионов: "Будет правильным провести часть Кубка мира в Европе"

Бывший капитан сборной России Игорь Ларионов выразил мнение, что несколько матчей следующего Кубка мира стоит провести за пределами Северной Америки. Турнир в этом году проходит в Торонто. Сегодня ночью состоялся первый матч финала, в котором Канада победила Европу (3:1). Россия на турнире дошла до полуфинала, где уступила канадцам (3:5).

– Идут разговоры о том, чтобы перенести часть Кубка мира в Европу. Это реалистично?

– Это было бы здорово. Пока переговоры на этот счет не ведутся, поскольку никто не хочет ничего отдавать, все делается под эгидой НХЛ. Безусловно, европейский континент играет большую роль в сегодняшнем энхаэловском хоккее. Лига глобальная, она не закрывается, открыта для всех. Надеюсь, Гэри с его командой будет вести диалог, и вопрос только в том, насколько они будут готовы двинуться в Европу, в ту же Россию, чтобы провести Кубок мира или часть его за пределами Северной Америки. Я считаю, что это было бы правильно. (Игорь РАБИНЕР)

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