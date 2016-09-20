09:06 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Игорь Кравчук: "России нужно добавлять в завершающей стадии"

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Олимпийский чемпион, участник Кубка Канады-87 и Кубка мира-96 Игорь Кравчук после матча Кубка мира Россия - Северная Америка (4:3) подчеркнул, что россиянам необходимо улучшать игру в большинстве. По его словам, реализация численного преимущества - самый слабый элемент.

- После первого матча многие критиковали Ивана Телегина. Сегодня нападающий ЦСКА реабилитировался?

- Для Телегина это первый турнир на таком высоком уровне. Бывает, что игрок не справляется с волнением, и в итоге скованность и нерасторопность мешает игре. Сегодня стало получаться, и теперь ему нужно только прибавлять с каждым матчем.

- Соперник почти вдвое перебросал россиян. Играть первым номером подопечные Знарка пока не готовы?

- Масса причин повлияла на соотношение бросков, особенно в концовке. Полторы минуты втроем и заключительный отрезок в формате "четыре на шесть". Наши игроки также часто не успевают подобрать шайбу, чтобы не допустить добивания на ближнем и дальнем пятачке. Блокирование бросков оставляет желать лучшего. Надо действовать порасторопнее.

- В каких компонентах игры нужно прибавить перед решающей встречей на предварительном этапе?

- В первую очередь, в завершении. Кроме этого, нужно больше бросать и повышать процент результативности атак. Естественно, необходимо подтянуть большинство - самый слабый элемент на сегодня. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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