09:17 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Игорь Кравчук: "России нельзя оглядываться на результаты предыдущих игр с финнами"

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Олимпийский чемпион, участник Кубка Канады-87 и Кубка мира-96 Игорь Кравчук подчеркнул, что сборной России необходимо быть готовой к быстрому хоккею в матче Кубка мира с Финляндией. По его словам, россияне не должны оглядываться на результаты прошлых игр.

- Что скажете о финской команде, с которой предстоит заключительная встреча на групповом этапе?

- Соперники хорошо друг друга знают. В последнее время часто встречались, но, к сожалению, результат не в нашу пользу. Нельзя огладываться на предыдущие результаты. Надо быть готовыми к их хоккею - быстрому, агрессивному, жесткому, с обилием силовой борьбы и вязкой игры.

- Можно ожидать, что после уверенных действий в первых двух встречах Сергей Бобровский займет место в воротах и в третьей?

- Оставшегося времени вполне достаточно на восстановление. Трудно сказать, что решит тренерский штаб. С другой стороны, нет предпосылок снимать голкипера, поймавшего свою игру. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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