Игорь Кравчук: "Хорошо, что Бобровский выручил, особенно в концовке"

Олимпийский чемпион, участник Кубка Канады-87 и Кубка мира-96 Игорь Кравчук уверен, что сборная России заслужила победу в матче Кубка мира со сборной Северной Америки (4:3). По его словам, не всегда командная игра приводит к победе.

- Победа вполне заслуженная, но далась очень непросто, - начал Кравчук. - После нервного начала счет открыли североамериканцы. Во втором периоде россияне стали доводить атаки до логического завершения. Бросать, не делая лишних передач, и пошли голы. В последнем отрезке удаления внесли коррективы в ход игры. Не реализовали свои возможности и пропустили в меньшинстве. Хорошо, что Бобровский выручил в многочисленных голевых эпизодах, особенно в концовке. Вратарь - часть команды, поэтому победу заработали все.

- Все четыре гола стали результатом действий отдельных игроков, а не коллективной игры. Проведенные перестановки не принесли результата?

- Не всегда командная игра приводит к победе. Иногда успех складывается из индивидуального мастерства. У россиян не работает большинство. Лишь в одном из последних розыгрышей закрепились в зоне и держали шайбу. Возможно, в следующей игре коллективные действия приведут к голам.

- В эпизоде с первой шайбой Макдэвид легко ушел от Павла Дацюка. Форвард "Эдмонтона" настолько быстр или наш ветеран пока не набрал кондиций?

- Канадец очень быстр, и в НХЛ немногие могут соревноваться с ним в скорости. Ветераны входят в сезон не так быстро, как молодежь.

- Как оцените игру Евгения Малкина, допустившего много неточных передач и опасных потерь?

- Хоккеист может быть готов физически после выхода из-под нагрузки, но только набирает игровую форму. Малкин выиграл Кубок Стэнли и закончил сезон последним из россиян, а предстоящий регулярный чемпионат стартует только через месяц. (Евгений БЕЛОУСОВ)