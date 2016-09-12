Хоккеисты сборной России прилетели в США и провели первую тренировку

Сборная России прилетела в США, где продолжает подготовку к Кубку мира-2016, сообщает пресс-служба ФХР. Подопечные Олега Знарка уже провели первую тренировку за океаном. Напомним, 15 сентября (2.30 по московскому времени) россияне проведут выставочный матч против сборной Канады. Встреча пройдет в Питтсбурге.

Кубок мира стартует 17 сентября. Сборная России свой первый матч проведет на следующий день, соперником будет Швеция. Турнир пройдет в Торонто.