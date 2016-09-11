Хенрик Лундквист: "В сборной Швеции - открытый и продуктивный диалог"

Вратарь сборной Швеции Хенрик Лундквист отметил, что подготовка его команды к предстоящему Кубку мира-2016 идет по плану. Он добавил, что одним из ключевых аспектов игры является слаженность действий.

– Каждый раз, когда собирается команда, очень важно установить правила игры в разных ситуациях, потому что в клубах все действуют по-разному, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Лундквиста. – Как вы действуете при выходе два в одного? Что делать при выходе три в два? Такого вот рода вопросы. Нужно заранее с этим определиться, чтобы не тратить время на раздумья во время матча. Коммуникация между тренерами и игроками крайне важна, и у нас с этих сложилась очень хорошая ситуация. Идет открытый и продуктивный диалог.