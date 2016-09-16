Хенрик Лундквист: "У нас с Овечкиным особенно интригующее противостояние"

Голкипер сборной Швеции и "Рейнджерс" Хенрик Лундквист подчеркнул, что за последние годы его противостояние с российским форвардом "Вашингтона" Александром Овечкиным стало особенно интригующим. Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Сборные России и Швеции встретятся в своем первом матче на групповом этапе в воскресенье, 18 сентября.

– Овечкин один из лучших игроков нашего времени, особенно если мы говорим о снайперах в хоккее, – приводит "Р-Спорт" слова Лундквиста. – Он обладает высочайшим мастерством. Когда он наносит бросок, всегда велик шанс, что шайба окажется в воротах. За последние семь-восемь лет мы много играли друг против друга в плей-офф. Когда мы приезжаем в Вашингтон, когда они приезжают в Нью-Йорк – это всегда что-то особое. Так что у нас с Овечкиным особенно интригующее противостояние.