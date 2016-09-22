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Хенрик Лундквист: "Трудно было вернуться в игру с Северной Америкой после такого начала"

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Голкипер сборной Швеции Хенрик Лундквист после матча группового турнира Кубка мира-2016 с командой Северной Америки (3:4 ОТ) подчеркнул, что было непросто вернуться в игру после двух пропущенных шайб. Шведы вышли в плей-офф, заняв первое место в группе.

– Я не буду врать, после такого начала было трудно вернуться в игру, – приводит официальный сайт Кубка мира слова Лундквиста. – Первые 10-15 минут мы полностью выпали из ритма. Связываю это с тем, что нам пришлось играть накануне и мы не успели прийти в себя. Но когда в твои ворота залетают две шайбы в первые минуты, волей-неволей задаешься вопросом, куда вообще катится эта встреча.

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Дополнительная информация

https://www.wch2016.com/ru/news/team-sweden-wins-another-night-of-rest-after-topping-group-b/c-282028520

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