Хенрик Лундквист: "Поражение от сборной Европы – большое разочарование"

Поражение от сборной Европы в полуфинале Кубка мира-2016 стало большим разочарованием для шведской команды, подчеркнул ее голкипер Хенрик Лундквист. В воскресенье сборная Швеции уступила команде Европы со счетом 2:3 в овертайме.

– Это большое разочарование для всех нас, – приводит "Р-Спорт" слова Лундквиста. – У сборной Европы мастеровитая команда, когда у них появляются возможности, они их используют. Все видели, что разница между командами на этом турнире небольшая и исход матчей зависел от деталей. В целом считаю, что мы провели неплохой турнир.