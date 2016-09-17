22:42 17 сентября | ХОККЕЙ — Кубок мира

Хенрик Лундквист: "Нам предстоит сыграть с очень сильной командой"

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Вратарь сборной Швеции Хенрик Лундквист в преддверии матча группового турнира Кубка мира против команды России отметил, что мастерство игроков соперника достойно уважения. Голкипер добавил, что турниры формата Кубка мира требуют иной психологической подготовки, нежели плей-офф НХЛ.

Нам предстоит сыграть с очень сильной командой, – цитирует ТАСС Лундквиста. - В составе соперника много скоростных и мастеровитых игроков – это достойно уважения.

Кубок мира и Олимпиада длятся всего пару недель, а Кубок Стэнли – это восемь месяцев. Это очень разные турниры, каждый требует своей психологической подготовки. Игра за сборную – это мечта детства, каждый из нас очень долго шел к тому, чтобы сыграть за свою страну на таком уровне.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3629775

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