Хенрик Лундквист: "Даже с двумя победами Швеция не гарантировала себе выход в полуфинал"

Голкипер сборной Швеции Хенрик Лундквист после матча группового турнира Кубка мира-2016 с Финляндией (2:0) выразил удовлетворение результатом встречи. Шведы выйдут в полуфинал с первого места в случае победы над командой молодых звезд Северной Америки в среду.

– Мы не могли не воспользоваться возможностью выкинуть финнов из турнира, мы сыграли умно, очень структурно, – приводит "Р-Спорт" слова Лундквиста. – Это помогло меня обрести уверенность. Я ведь не играл в первом матче, а когда выходишь после болезни, то никогда не знаешь, как пойдет игра. Партнеры помогли мне в игре с финнами, я получил удовольствие от матча. Даже с двумя победами мы все еще не гарантировали себе выход в полуфинал, поэтому в среду нас ждет важный матч. Могу сказать, что для меня игра против молодых звезд Северной Америки – это большой вызов, у них очень интересная команда. Да, я хочу сыграть завтра, я готов сыграть здорово, чувствую себя отлично.