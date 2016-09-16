Хенрик Лундквист: "Бобровский закрепился в статусе одного из лучших вратарей НХЛ"

Голкипер сборной России и "Коламбуса" Сергей Бобровский в последние годы закрепился в статусе одного из лучших вратарей НХЛ, заявил вратарь команды Швеции Хенрик Лундквист.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Сборные России и Швеции встретятся в своем первом матче на групповом этапе в воскресенье, 18 сентября. Бобровский будет защищать ворота российской команды в игре против шведов.

– Мне приходилось много играть против Бобровского, – приводит "Р-Спорт" слова Лундквиста. – Он очень хорош. Сергей подвижный, быстрый, обладает характером бойца. В последние годы он закрепился в статусе одного из лучших вратарей лиги. Мы это прекрасно понимаем. Понимаем, насколько сложный матч нас ждет, мы готовы к вызову.