01:57 | ХОККЕЙ — Кубок мира

Хенрик Лундквист: "Бобровский закрепился в статусе одного из лучших вратарей НХЛ"

0
0
0

Голкипер сборной России и "Коламбуса" Сергей Бобровский в последние годы закрепился в статусе одного из лучших вратарей НХЛ, заявил вратарь команды Швеции Хенрик Лундквист.

Кубок мира пройдет в Торонто с 17 сентября по 1 октября. Сборные России и Швеции встретятся в своем первом матче на групповом этапе в воскресенье, 18 сентября. Бобровский будет защищать ворота российской команды в игре против шведов.

– Мне приходилось много играть против Бобровского, – приводит "Р-Спорт" слова Лундквиста. – Он очень хорош. Сергей подвижный, быстрый, обладает характером бойца. В последние годы он закрепился в статусе одного из лучших вратарей лиги. Мы это прекрасно понимаем. Понимаем, насколько сложный матч нас ждет, мы готовы к вызову.

Опрос

Кто выиграет Кубок мира-2016 по хоккею?
голосовать

Дополнительная информация

http://worldcup2016.rsport.ru/worldcup2016/20160916/1081093277.html

0
0
0
Материалы сюжета: Кубок мира-2016


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ